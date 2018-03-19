В Белом доме ограничились коротким поздравлением Владимира Путина в связи с его переизбранием в президенты РФ и заявили, что такой итог не стал неожиданностью.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Джидли, сообщает Reuters, информирует svodka.net.

По словам Джидли, американский президент Дональд Трамп не звонил Путину, чтобы поздравить его.

«Мы не удивлены результатом», — сказал спикер, комментируя итоги выборов в России.

При этом он отметил, что США будут искать возможности для сотрудничества с РФ.

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«Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем налагать санкции, когда Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможности для совместной работы, которая может послужить нашим интересам», — заявил Джидли.

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