В СБУ сообщили, что хозяин компании мобильной связи дал намек работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во время обысков в офисе оператора СБУ обнаружила оборудование для незаконной маршрутизации трафика Фото: ssu.gov.ua "Владелец компании, который является гражданином РФ, дал намек работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс", – рассказали в спецслужбе.В СБУ задокументировали, что через преступный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и с российскими кураторами."Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора. Во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, в месте проживания владельца сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более 0,5 млн грн, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика. Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ", – заявили в спецслужбе.Гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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