Такое мнение высказал российский экономист, прежний советник Путина Андрей Илларионов.

«Путин не оставит власть по своему желанию, он будет оставаться во власти до тех пор, пока будет жив. Он не предложит никаких реформ и «перестроек»… Сейчас он понимает, что он не может уйти из власти – если он покинет Кремль, то не выживет», — отметил российский эксперт.

По его словам, Путин не чувствует себя в безопасности вне Кремля, следовательно будет оставаться во власти до конца. Но это не означает, что он не готовит себе преемника, который в будущем сможет продолжить его дело.

Илларионов напомнил версию российских СМИ о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова сможет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году или даже позже.

«Будет новое российское поколение, которое продолжит его дело. Но Путин может искать преемников и между представителей так называемого «кооператива «Озеро». Также это может быть кто-то из его друзей и коллег по ФСБ и КГБ, как, например, Сергей Нарышкин (глава Службы внешней разведки – ред.) или кто-то вроде него», — считает экс-советник президента РФ.

«Я уверен, что он много думает о преемнике, который с его точки зрения может продолжить его политику», — добавил Илларионов.

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