Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам провел в Тунисе пресс-конференцию во время которой заявил о своем желании баллотироваться в президенты Ливии. Сейф аль-Ислам Каддафи хочет возглавить Ливию Фото: ЕРА О выдвижении сына Каддафи заявил представитель Ливийского народного фронта Айман Абу Рас. По его словам, Сейф аль-Ислам будет стремиться к национальному примирению и восстановлению страны.Он отметил, что младший Каддафи сосредоточится на том, чтобы объединить Ливию под руководством одного президента и одного правительства, чтобы страна могла вернуться к стабильности.Муаммар Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени действительно возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти Сирии. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года полковник попал в плен к повстанцам и был убит.5 августа 2014 года общий национальный конгресс назначил премьер-министром Ливии Омара аль-Хаси, параллельно действующему премьер-министру. К концу 2015 года в стране работали два кабинета министров. Признанное на международном уровне правительство находилось в Тобруке. А в Триполи базировался кабинет министров, представляющий исламистский общий Национальный конгресс. Часть побережья Ливии контролирует Исламское государство, а на юго-западе де-факто властями являются вооруженные формирования туарегов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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