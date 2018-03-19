Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам провел в Тунисе
пресс-конференцию во время которой заявил о своем желании
баллотироваться в президенты Ливии. Сейф аль-Ислам Каддафи хочет
возглавить Ливию Фото: ЕРА О выдвижении сына Каддафи заявил
представитель Ливийского народного фронта Айман Абу Рас. По
его словам, Сейф аль-Ислам будет стремиться к национальному
примирению и восстановлению страны.Он отметил, что младший Каддафи
сосредоточится на том, чтобы объединить Ливию под руководством
одного президента и одного правительства, чтобы страна могла
вернуться к стабильности.Муаммар Каддафи пришел к власти в
результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени
действительно возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со
всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и
руководителем революции".В 2011 году в Ливии началась гражданская
война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами,
возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы
взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в
сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный
национальный совет в качестве легитимной власти Сирии. Последним
прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года
полковник попал в плен к повстанцам и был убит.5 августа 2014 года
общий национальный конгресс назначил премьер-министром Ливии Омара
аль-Хаси, параллельно действующему премьер-министру. К концу 2015
года в стране работали два кабинета министров. Признанное на
международном уровне правительство находилось в Тобруке. А в
Триполи базировался кабинет министров, представляющий исламистский
общий Национальный конгресс. Часть побережья Ливии контролирует
Исламское государство, а на юго-западе де-факто властями являются
вооруженные формирования туарегов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира