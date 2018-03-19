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"Это возмутительно": В МИД Венгрии опять жестко прошлись по Украине
19.03.2018 23:39
«Это возмутительно»: В МИД Венгрии опять жестко прошлись по Украине

Тот факт, что такая страна, как Украина, имеет геополитически важное положение, не означает, что она будет освобождена от соблюдения международного права или его обязанности защищать меньшинства в стране.

С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив Венгрия и Европейский союз надеются, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии, проведет консультации с национальными общинами и серьезно отнесется к вопросам запрету на отмену существующих прав венгров Закарпатья, передает местное издание Hirado, информирует svodka.net.

Кроме того, Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, где, по замыслу Минобороны, должен разместитьсяя батальон численностью около 800 человек. Речь идет о в городе с высокой долей венгров между населения, отметил дипломат, добавив, что что объяснение Минобороны Украины о том, в котором говорится, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности Украины, вызывает еще большее беспокойство.

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия категорически отвергает это», — заявил Сиярто.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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