|Польские националисты провели манифестацию под посольством Украины в Варшаве
|19.03.2018 23:40
|
https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/1662329260554760
Дипломаты сообщили, что в то же самое время в украинское посольство пришли граждане Польши, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом.Украинский журналист Евгений Приходько сообщил, что участие в акции принял депутат польского Сейма Роберт Винницкий."Сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, а посол польского Сейма Роберт Винницкий положил на землю красно-черный флаг и dстал на него со словами "это бандеровская тряпка". Нет и не может быть вопросов к ультраправым, потому что дружба с Россией и отсутствие ума, наверное, оправдывают подобные действия. Поэтому остается только две надежды. Первая – что в Киеве не ответят тем же. Вторая – что польское правительство осудит настолько радикальный способ декларирования своих взглядов под стенами украинского посольства", – написал журналист на своей странице в Facebook.
https://www.facebook.com/prihodkoevgeniy/posts/1642855112466157
Поделитесь статьей с друзьями