"В России была возможность, и я считаю, мотив и умысел", - заявила Мэй

"У нее (России - ред.) Была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия относится к группе" Новичок ", которая была разработана советскими (учеными - ред.). В России была возможность, и я считаю, мотив и намерение . Такая модель поведения России в Европе, которую мы наблюдаем ", - заявила Мэй во время визита в Бирмингем, передает Sky news .

Она также указала на поддержку, которую получила Великобритания от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.

"Это случилось в Великобритании, и могло произойти в любой стране, и наши международные союзники обнаружили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство" , - добавила Мэй.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.