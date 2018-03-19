«Мы не удивлены результатом», — заявил представитель Белого дома Хоган Джидли, пишет The New York Times.

По его словам, победа Путина не стала неожиданностью, и президент США Дональд Трамп не планировал никакого поздравительного телефонного звонка.

Он отметил, что Соединенные Штаты будут работать с Россией там, где это возможно.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем наносить убыток, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать места для совместной работы, когда она служит нашим интересам», — сказал представитель Вашингтона.

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