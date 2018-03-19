Фракция будет голосовать за все три позиции, – за снятие неприкосновенности, за арест, за все три позиции,- сказала Луценко

Регламентный комитет Верховной Рады в присутствии Генпрокурора Юрия Луценко 21 марта рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко. Об этом 19 марта заявила нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, передает корреспондент «ГОРДОН», информирует svodka.net.

«В среду будет рассматривать комитет. Вносить может только генпрокурор, согласно процедуре. Поэтому он будет. Фракция будет голосовать за все три позиции, – за снятие неприкосновенности, за арест, за все три позиции. Мы определились. Это недопустимо. Те факты, то видео, которое вы увидите в четверг, оно шокирует все общество», – заверила она.

15 марта генеральный прокурор Украины Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.

В этот же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за «угрозы для окружающих».

Читайте: Три "прокола" Надежды Савченко, - Сергей Климовский

Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от «Народного фронта», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. «Украинская правда» писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.

19 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать только через рамки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира