Мы конечно клято не признаем выборы в Крыму! Суровые годы настали и все такое. И весь мир не признает. И даже Лондонская сирийская обсерватория защиты прав бразильских геев.

И даже финскую делегацию, что послала Климкина в пешее эротическое путешествие после визита в Крым-наш, мы заставим не признавать.

Но!

Согласно данным ВВС: в Крыму довольно высокая явка по регионам России. И число проголосовавших за Тирана - тоже, одно из самых высоких по регионам России.

Можно долго долго петь гимн, носить на Чонгаре самые большие флаги, истово кричать в матюгальник на границе с Крымом: "Путин, сдавайся!" и, как дурак по хутору с торбою носиться с вопросом: "Чей Крым?"

А можно спокойно задать себе вопрос: за что проголосовали (под дулами автоматов конно-водолазных бурятов) жители Крыма?

И все встанет на свои места.

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