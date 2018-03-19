|Алексей Куракин: Крым, референдум-2
|19.03.2018 23:51
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Мы конечно клято не признаем выборы в Крыму! Суровые годы настали и все такое. И весь мир не признает. И даже Лондонская сирийская обсерватория защиты прав бразильских геев.
И даже финскую делегацию, что послала Климкина в пешее эротическое путешествие после визита в Крым-наш, мы заставим не признавать.
Но!
Согласно данным ВВС: в Крыму довольно высокая явка по регионам России. И число проголосовавших за Тирана - тоже, одно из самых высоких по регионам России.
Можно долго долго петь гимн, носить на Чонгаре самые большие флаги, истово кричать в матюгальник на границе с Крымом: "Путин, сдавайся!" и, как дурак по хутору с торбою носиться с вопросом: "Чей Крым?"
А можно спокойно задать себе вопрос: за что проголосовали (под дулами автоматов конно-водолазных бурятов) жители Крыма?
И все встанет на свои места.Источник - .
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