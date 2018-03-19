|В США 9-летний мальчик застрелил сестру из видеоигру
|19.03.2018 23:56
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Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружиеВ американском штате Миссисипи 13-летнюю девочку застрелил ее 9-летний брат.
Фото: google.com
Мальчик хотел поиграть в видеоигру, но его сестра отказалась отдать ему джойстик, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета. Пуля прошла через мозг.
Шериф округа Монро Сесил Кантрелл объявил, что девочка умерла от ранения в больнице Мемфиса. До сих пор неясно, какие последствия ждут мальчика.
"Ему только лишь девять. Я предполагаю, что он видел в видеоиграх или на телевидении. Я не знаю, он точно осознавал, что делает. Я знаю, что это трагедия" , - отметил шериф Кантрелл в комментарии изданию Clarion Ledger .
Мама мальчика во время трагедии находилась в другой комнате, кормя других детей. Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие.
"Это абсолютно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, стреляет у других детей в возрасте девяти лет", - сказал шериф Кантрелл.
Напомним, что одной из школ Германии подросток зарезал другого школьника .