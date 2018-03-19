|Новина дня: "Ревізор" Володимир Остапчук вдруге став батьком (ФОТО)
|19.03.2018 23:57
|
Буквально місяць тому Володимир Остапчук розповів, що армия очікує сина і вже на восьмому місяці вагітності, як вже сьогодні стало відомо - у пари народився малюк!
Дружина Остапчука, Олена народила сина в приватній клініці Маунт-Синай в Торонто. Хлопчика назвали Еван-Олександр.
"Ми вибирали ім'я в інтернеті, студіювали всі ось ці топ-100 найпопулярніших імен в різних країнах. Ми дивилися Україну, російськомовний інтернет, англомовний, навіть, по-моєму, Штати, Ізраїль дивилися", - розповідав раніше ведучий.
"Я не знаю, що скаже наш син, але перше, що він, напевно, подумав, було те, що "батьків не вибирають". Особливо після того, як я тільки з третьої спроби зміг перерізати пуповину і плакав голосніше нього. І це було непогано хоча б тому, що коли Лена народжувала нашу дочку, я вирубався на 3-ій хвилині пологів", - поділився двічі татусь.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями