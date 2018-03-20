Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил США, сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой нынешней российской власти, назвал мошенничеством голосование на выборах президента РФ. Об этом он написал в Twitter.

«То, что Путин должен был приложить большие усилия для стимулирования явки избирателей, свидетельствует об осознании российским народом, что его стремление к власти является мошенничеством», — подчеркнул Маккейн. «Соединенные Штаты стоят рядом со всеми теми россиянами, которые хотят свободы», — добавил сенатор, информирует svodka.net.

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