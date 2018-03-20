Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора Анатолия Матиоса Дмитрия Борзых. | Вчера 23.50 | комментариев: Журналисты программы "Наші гроші" нашли несоответствия в декларации прокурора Дмитрия Борзых Скриншот: BIHUS info / YouTube Уголовное дело возбуждено по заявлению юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info). В САП сообщили редакции, что уголовное дело возбуждено по уголовным статьям – 366-1 – Декларирование недостоверной информации и 368-2 – незаконное обогащение.До этого журналисты программы выяснили, что в засекреченной декларации Борзых не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, ни доходы женщины, с которой он там живет.В копии декларации, которая сохранилась на сайте проекта "Декларации", указано, что Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 м² и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью 300 тыс. грн.Прокурор имеет зарплату 31 тыс. грн в месяц, однако риэлтор назвал стоимость аренды этого дома, – 90 тыс. грн в месяц.В декларации также не указаны члены семьи и их имущество. Однако, съемочная группа программы "Наші гроші" зафиксировала, как из дома вслед за Борзых выезжала женщина на автомобиле Range Rover Evoque, стоимость которого на вторичном рынке в среднем составляет около 1,5 млн грн.Владелицей автомобиля является Дарья Полякова, бывшая помощницей нардепов от Партии регионов Николая Злочевского и Игоря Лысова. Кроме автомобиля, она имеет квартиру в ЖК "Парковый город", рыночная стоимость которой составляет около 3 млн грн.Расследование в отношении Борзых поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).ВИДЕО Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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