В ЕС ожидают создания Украиной Высшего антикоррупционного суда

Об этом Могерини заявила на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос, передает УНИАН .

"Мы обсудили нашу поддержку процесса реформ в Украине. Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделано, но мы хотели бы видеть больше решимости " , - сказала Могерини.

При этом она отметила, что в ЕС "также известно, что поощрять проведение реформ - это одно дело, проводить реформы - другая" .

"Это еще более сложно, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в избирательный этап. Нам это очень хорошо известно, но мы высказали, и я это сделала лично очень открыто - ожидание президенту и премьер-министру Украины, особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации ", - детализировала она.

По словам Могерини, также "другие шаги, которые, как мы видим, необходимые, чтобы консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам». "Это также является инвестициями в украинскую устойчивость по отношению к конфликту на востоке" , - подчеркнула высокий представитель.