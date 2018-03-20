Савченко требует отстранения от должности главы ГПУ Юрия Луценко.

Об этом она написала в Facebook.

Депутат отметила, что 19 марта подала президенту и квалификационно-дисциплинарной комиссии жалобу на Луценко. Она обвинила генпрокурора в нарушениях принципа презумпции невиновности, а также присяги.

“Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и граждан, интересы общества и государства”, — выдвинула обвинения нардеп, призвав отстранить Луценко от должности.

Стоит отметить, что Савченко попала “в немилость” Генпрокуратуры после того, как был арестован ее товарищ Владимир Рубан по подозрению в планировании терактов.

Депутат пряталась за границей от допросов, а, вернувшись, устроила настоящий скандал.

Так она попыталась пронести в здание Верховной Рады пистолет и гранату.

Кроме того, она еще и призвала граждан к свержению властей. Луценко позже обвинил Савченко в планах совершить теракт в Верховной Раде.

Он также подал представление на снятие в нее депутатской неприкосновенности.

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