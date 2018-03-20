

Магнитная буря 19 марта 2018 года. Данные по изменениям планетарного геомагнитного индекса Kp.

Самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около 2 часов ночи по московскому времени. В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось. Всего за прошедшие 2.5 месяца 2018 года на Земле было зафиксировано 4 магнитные бури (одна в январе и три в феврале 2018 года), которые все относились к минимальному первому классу.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная власть США), бури класса 2 способны заметно влиять на энергетические системы, расположенные на высоких широтах (более слабые события вызывают в них лишь незначительные флуктуации), а также оказывают влияние на космические аппараты, приводя к их ощутимому орбитальному сносу, отличающемуся от прогнозируемого. В течение ближайшие суток также ожидается ухудшение распространения ВЧ радиоволн на высоких широтах. Полярные сияния могут быть видны до широты 50 градусов.

В последние дни и , которые могли стать причиной роста геомагнитных возмущений. Согласно поступающим данным, , в котором наша планета находится уже несколько дней. Пик текущего события прогнозировался несколько раньше — в середине дня 18 марта, но оказался сдвинут, а кроме того стал в несколько раз больше (прогноз предсказывал бурю минимального уровня). Неточность прогноза связана с очень сложной текущей структурой солнечного ветра в окрестностях Земли, точное описание которой моделями пока вероятно лишь с ограниченной точностью.

Возмущения магнитного поля Земли предположительно сохранятся в том или ином виде до конца дня, но повторно того же пикового уровня уже достигнуть не должны. В целом, нестабильная геомагнитная обстановка на Земле будет наблюдаться еще несколько дней до 24-25 марта.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

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