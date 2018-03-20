Никто из бывших сотрудников спецподразделения милиции "Беркут",
которые в данный момент продолжают работать в полках особого
назначения полиции Киева, не был задержан или отстранен от службы
по подозрению в преступлениях во время Революции достоинства в
2013–2014 годах, сообщили в Главном управлении Национальной полиции
украинской столицы. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 23.43 | комментариев: Бойцов роты спецназначения
"Беркут" обвиняют в исполнении расстрелов на Евромайдане Фото:
ЕРА Так, в полку полиции особого назначения №1 Нацполиции Киева
работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте". В
полку полиции особого назначения №2 служат 430 сотрудников, из них
двое экс-беркутовцев, отметили в управлении.В сообщении говорится,
что 761 сотрудник полков полиции особого назначения столицы прошли
переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять
сотрудников переаттестацию "провалили", однако восстановились на
службе через суд.В Нацполиции подчеркнули, что никто из бывших
беркутовцев, которые в данный момент продолжают работать, не был
задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во
время Революции достоинства в 2013–2014 годах.
В конце 2013-го – начале 2014 года в
Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене
власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и
нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам
президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических
событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. В
исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения
"Беркут". В организации преступления – беглого
президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел
Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра
Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра
Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.
Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются
в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму. По делам,
которые ведет департамент спецрасследований ГПУ, объявлен в
розыск 91 человек.
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