Никто из бывших сотрудников спецподразделения милиции "Беркут", которые в данный момент продолжают работать в полках особого назначения полиции Киева, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Революции достоинства в 2013–2014 годах, сообщили в Главном управлении Национальной полиции украинской столицы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.43 | комментариев: Бойцов роты спецназначения "Беркут" обвиняют в исполнении расстрелов на Евромайдане Фото: ЕРА Так, в полку полиции особого назначения №1 Нацполиции Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте". В полку полиции особого назначения №2 служат 430 сотрудников, из них двое экс-беркутовцев, отметили в управлении.В сообщении говорится, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения столицы прошли переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников переаттестацию "провалили", однако восстановились на службе через суд.В Нацполиции подчеркнули, что никто из бывших беркутовцев, которые в данный момент продолжают работать, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Революции достоинства в 2013–2014 годах. В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого. Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму. По делам, которые ведет департамент спецрасследований ГПУ, объявлен в розыск 91 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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