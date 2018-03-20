Волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев сообщил, что украинские военные нанесли ответный удар по позициям боевиков, к которым приехала проверка из России. Кабакаев: Орки захотели выпендриться и открыли огонь в сторону позиций ВСУ и мирного населения Фото: Semen Kabakaev / Facebook "Несколько часов назад приехала проверка из РФ на позиции местных боевиков в Донецке. Естественно, орки захотели выпендриться и открыли огонь в сторону позиций ВСУ и мирного населения. Недолго думая, от наших пошла ответка. Естественно, все боевики – врассыпную, по перехватам, паника, мы ранили трех боевиков. Ехать забирать тела отказываются, кричат: "Под обстрелы не поедем", – написал он. https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/1999260430393627 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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