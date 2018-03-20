Последние сутки топовая тема в соцсетях — снежные сугробы в конце марта и вызванные ими неудобства. На фоне сложностей с транспортом и плохой работы коммунальщиков померкли даже новости о недавних политических скандалах. Водителей убедительно просят не быть равнодушными к мерзнущим на остановках пассажирам. Но погодный апокалипсис затронул не только людей.

На Ивано-Франковщине заложниками непогоды стали около 40 аистов. Жители села Пукасивцы заприметили пернатых в заснеженном поле. Картина душераздирающая: благородные птицы, нахохлившиеся, как воробьи, пряча клювы под крылья, стоят посреди метели близко болота. Летели за тысячи километров домой, в тепло, а тут такая подстава: ни травинки, ни солнышка, да и гнезда — самые что ни на есть жилища для эскимосов.

«Люди, спасите аистов, погибнут же!» — кинули клич обеспокоенные судьбой птиц в соцсетях.

В то же время в Черновицкой области жители села Шишковцы во главе с сельским главой взялись обогреть и накормить стаю из 24 аистов, вернувшихся в родные места. Расчистили небольшой участок, куда привезли солому, а затем принесли туда мясо и зерно.

— Холод аистам не страшен, — успокаивает орнитолог, доцент кафедры зоологии и экологии Днепропетровского нацуниверситета Александр Пономаренко. — А вот от недостатка корма они действительно могут погибнуть, ведь из замерзших водоемов им не поймать ни рыбу, ни лягушек. Аист — это хищник, следовательно подкармливать его лучше только мясом: обрезками куриного мяса или мелкой рыбкой.

По словам орнитолога, аисты действительно прилетели в западные области Украины, а вот на Днепропетровщине их пока нет. Потихоньку возвращаются на родину журавли и гуси, но они, в отличие от аистов, довольно легко меняют свой путь, и если в родных местах пища все еще скрыта под снегом, то разворачиваются и берут на пару сотен километров южнее, где есть возможность прокормиться.

— У аистов же большая конкуренция за места гнездования, которых становится все меньше из-за пересыхания рек, — поясняет Александр Пономаренко. — следовательно, вернувшись, они срываться в поисках более теплого места не будут, а останутся переждать. Иначе потом придется долго искать «свободную квартиру».

Что касается других перелетных птиц, то их прилет в Украину ожидается в начале апреля. К тому времени орнитологи надеются, что зима отступит окончательно. Сейчас же тех пернатых, которые прилетели, советуют не пугать, при кормежке — не шуметь. Аисты, к примеру, еще и стрессу очень подвержены. Зато если люди правильно себя ведут, птицы быстро к ним привыкают. В случае если видите, что птица совсем ослабевшая, заберите на отогрев домой.

Из-за чего погибают пернатые

Замерзают на сильном морозе,

от голода,

врезаются в окна высотных торговых центров (в основном это молодые синицы),

заражаются орнитозом и другими инфекционными заболеваниями (чаще только голуби и вороны),

травятся химикатами, которые используются для уничтожения клещей.

Как помочь птицам

1. Организуйтесь в небольшую группу и сделайте разведку, нет ли близко вашего населенного пункта аистов.

2. Если вы найдете несколько или большую их группу, то вам нужно будет оперативно действовать. Сообщите о месте размещения птиц представителям органов местного самоуправления, учителям местной школы или руководителям общественной природоохранной организации, просто неравнодушным людям. Информируйте других людей об условиях спасения аистов и зовите их на помощь.

3. Не пугайте птиц, не подходите к ним слишком близко. Каждый последующий их полет, поднятие в небо — это расход энергии, а это очень опасно для их жизни именно сейчас, потому что они истощены не только перелетом, но и холодной, голодной и снежной погодой.

4. На расстоянии 10-15 м от места расположения птиц очистите небольшой участок. На подготовленный участок уложите сено, солому, сухие многолетние травы, хворост, мелкие ветви и тому подобное. Именно сюда следует приносить птицам еду.

5. Идеальная пища для аистов — живая пресноводная рыба или отогретая мороженая рыба, мыши, лягушки или другое мясо. Кроме того, аисты могут есть все, что едят домашние птицы: зерно, хлеб, вареный картофель и др. Важно помнить, что они глотают еду целиком, следовательно никаких крупных кусков давать нельзя — ту же рыбу лучше нарезать.

6. Опасно, когда к месту их расположения могут добраться собаки.

7. Если птицы совсем ослаблены (не реагируют на движения людей), то их нужно забрать, отогреть и временно разместить в хлевах или других хозяйственных постройках вместе с домашними животными. Затем выпустить на волю.

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