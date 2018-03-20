|В БПП пообещали шокирующее видео Савченко
|20.03.2018 00:28
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В этот день Рада рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с СавченкоПредставитель президента в Верховной Раде нардеп Ирина Луценко в понедельник, 19 марта, заявила, что в четверг ГПУ представит в парламенте видео по делу народного депутата Надежды Савченко.
Фото: соцмережі
Об этом сообщает УНН .
Она также рассказала, что в этот день Рада рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко, о ее задержании и аресте.
"В среду будет рассматривать вопрос о Савченко регламентный комитет. По процедуре представления представлять может только Генпрокурор, следовательно он будет. Фракция БПП проголосует за все три позиции - за снятие неприкосновенности, задержание и арест.
За все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество ", - сообщила Луценко.
Она добавила, что не видела видео, но знает, что оно шокирующее. Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.
Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Добавим, что часть "Всеукраинское объединение" Батькивщина "в Верховной Раде намерена поддержать представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко.