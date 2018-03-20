Что 20 марта празднуют в Украине и в мире Международный день Франкофонии — всех говорящих на французском языке. В настоящее время Франкофония объединяет 58 членов. Международный день Франкофони — всех говорящих на французском языке. В настоящее время Франкофония объединяет 58 членов Международный День счастья День независимости Туниса День Земли День весеннего равноденствия Международный день астрологии Всемирный день социальной работы Международный день без мяса Кто из знаменитостей родился 20 марта 1632 — Иван Мазепа, гетман Украины (1687-1708)

1828 — Генрик Ибсен, норвежский поэт, публицист, драматург, основатель европейской «новой драмы»

1915 — Святослав Рихтер, пианист-виртуоз 1976 — Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrisе. Что интересного в мире произошло 20 марта 1916 — Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности 1917 — украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады 1956 — провозглашена независимость Туниса 2003 — начало второй американо-иракской войны. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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