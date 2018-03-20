Бывший руководитель Киевского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух чиновников ГосЧС Фото: Прокуратура Одеської Області / Facebook "Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления ГосЧС в Одесской области. Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ДСНС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", – говорится в сообщении.Прокуратура области направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.Кроме того, ГосЧС провела проверку на объекте, по результатам которой было вынесено решение прекратить деятельность детского лагеря.Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находились 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате. 18 сентября суд арестовал без права залога директора лагеря Петроса Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на поруки.14 ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог в 128 тыс. грн.30 ноября Апелляционный суд Одесской области отправил Саркисяна обратно в СИЗО без возможности внесения залога. Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн ему должны были вернуть. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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