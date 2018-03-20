Исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой, не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка.

Волошин стрелял в себя около 13:30, а умер около 15:00,передает со ссылкой на .

"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", - говорит собеседник.

Отсутствие предсмертной записки подтвердили и в пресс-службе полиции.

"Записки не было. Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, вероятно, установит дополнительные квалификации, если они будут", - сказала пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.



Бережная также добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить с жизнью.

"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был извлечен. В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", - сказала Бережная.

Правоохранители опрашивают свидетелей по делу. Расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области, генерала полиции Юрия Мороза.

18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта 29-летний Владислав Волошин. Его семья находилась дома, а выстрел из комнаты услышала жена, по данным правоохранителей. Впоследствии СМИ сообщали, что причинами самоубийства Волошина могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

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