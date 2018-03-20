|В США столкнулись два товарных поезда: возник пожар
|20.03.2018 00:44
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В результате инцидента пострадали четыре человекаВ штате Кентукки в США столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда, спровоцировав пожар и эвакуацию местных жителей в районе аварии.
Фото: АР
По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека, сообщает USA Today .
В качестве убежищ для экстренной помощи использовали школы. На место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезла, людям разрешили вернуться домой.
Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилась во время аварии и вызвала пожар. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, что в штате Западная Вирджиния поезд, в котором ехали конгрессмены Республиканской партии США, столкнулся с грузовиком .
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