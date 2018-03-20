В результате инцидента пострадали четыре человека

По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека, сообщает USA Today .

В качестве убежищ для экстренной помощи использовали школы. На место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезла, людям разрешили вернуться домой.

Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилась во время аварии и вызвала пожар. Обстоятельства аварии выясняются.