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На заседании в штаб-квартире ООН Юрий Витренко в очередной раз призвал обратить внимание на незаконные действия России
20.03.2018 00:45
На заседании в штаб-квартире ООН Юрий Витренко в очередной раз призвал обратить внимание на незаконные действия России Россия «полностью пренебрегает постоянными призывами международного сообщества установить эффективный близкий контроль». Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко

Украина обратила внимание ООН на незаконные действия России, которая обеспечивает масштабные неконтролируемые потоки вооружений через российско-украинскую границу на оккупированную часть Донбасса с целью дальнейшей дестабилизации.

С соответствующим заявлением выступил во время заседания в штаб-квартире ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко.

«Реагирование на большой дестабилизирующий фактор незаконного перемещения обычных вооружений, в том числе легкого и стрелкового оружия, продолжает иметь очень важное значение для поддержания региональной безопасности. В этой связи мы не можем не вспомнить о продолжающейся военной агрессии России против Украины», — заявил Витренко на заседании Подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

По его словам, эти насильственные действия «вызывают незаконное перемещение вооружения, в свою очередь, провоцирует дальнейшую эскалацию агрессии».

Он подчеркнул, что Украина, к сожалению, должна регулярно приводить на международных форумах факты агрессии и незаконной деятельности соседнего государства.

«Это (деятельность РФ — ред.) приводит к поступлению больших партий оружия, в том легкого и стрелкового, незаконным вооруженным формированиям, действующим на временно оккупированных территориях Украины», — отметил представитель украинской дипломатической миссии.

Он отметил, что такие действия РФ «противоречат букве и духу положений» Программы действий ООН, а также подрывают дальнейшие глобальные и региональные усилия в этой сфере. Эти действия «разрушают международно установленные процедуры экспортного контроля и лицензирования, которые обеспечивают эффективный таможенный и близкий контроль», подчеркнул представитель Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия «полностью пренебрегает постоянными призывами международного сообщества установить эффективный близкий контроль», и продолжает обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов через временно неконтролируемый сегмент украинского-российской границы.

«Эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и целостную европейскую безопасность и стабильность … ООН не имеет права закрывать глаза на эту угрожающую ситуацию», — призвал представитель Украины в ООН.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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