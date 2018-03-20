Украина обратила внимание ООН на незаконные действия России, которая обеспечивает масштабные неконтролируемые потоки вооружений через российско-украинскую границу на оккупированную часть Донбасса с целью дальнейшей дестабилизации.

С соответствующим заявлением выступил во время заседания в штаб-квартире ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко.

«Реагирование на большой дестабилизирующий фактор незаконного перемещения обычных вооружений, в том числе легкого и стрелкового оружия, продолжает иметь очень важное значение для поддержания региональной безопасности. В этой связи мы не можем не вспомнить о продолжающейся военной агрессии России против Украины», — заявил Витренко на заседании Подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

По его словам, эти насильственные действия «вызывают незаконное перемещение вооружения, в свою очередь, провоцирует дальнейшую эскалацию агрессии».

Он подчеркнул, что Украина, к сожалению, должна регулярно приводить на международных форумах факты агрессии и незаконной деятельности соседнего государства.

«Это (деятельность РФ — ред.) приводит к поступлению больших партий оружия, в том легкого и стрелкового, незаконным вооруженным формированиям, действующим на временно оккупированных территориях Украины», — отметил представитель украинской дипломатической миссии.

Он отметил, что такие действия РФ «противоречат букве и духу положений» Программы действий ООН, а также подрывают дальнейшие глобальные и региональные усилия в этой сфере. Эти действия «разрушают международно установленные процедуры экспортного контроля и лицензирования, которые обеспечивают эффективный таможенный и близкий контроль», подчеркнул представитель Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россия «полностью пренебрегает постоянными призывами международного сообщества установить эффективный близкий контроль», и продолжает обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов через временно неконтролируемый сегмент украинского-российской границы.

«Эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и целостную европейскую безопасность и стабильность … ООН не имеет права закрывать глаза на эту угрожающую ситуацию», — призвал представитель Украины в ООН.

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