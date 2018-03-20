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Селена Гомес шокувала потовстілою фігурою у бікіні (ФОТО)
20.03.2018 00:55
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Відома співачка Селена Гомес після операції з пересадки нирки влітку 2017 року неймовірно схудла, адже лікарі прописали співачці серйозну дієту для підтримки організму. Втім, зараз у зірки чимало стресів, тож схоже, що дієта відсунулась на задній план і черговий розрив з Джастіном Бібером Селена заїдає - інакше як пояснити зайві кілограми на талії?

Розповнілу співачку підловили папарацці під час її відпочинку на яхті в Австралії.

На фото Селена у бікіні демонструє чималі форми, вразивши чим фанів.

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