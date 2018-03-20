|Звезда "Секса в большом городе" выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка
|20.03.2018 01:00
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Синтия Никсон баллотируется после многочисленных просьб жителей Нью-ЙоркаАктриса и активистка Синтия Никсон объявили в понедельник, 19 марта, что она официально выдвигает свою кандидатуру и начинает кампанию за пост губернатора штата Нью-Йорк.
"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала она в Twitter .
Звезда сериала Секс и город уже начала собирать команду, в которую вошли такие специалисты как Ребекка Кац и Билл Хайерса. Они работали в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла где Блази.
Никсон на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо. "Наша демократия подвергается нападению, и нам, американцам, надо лелеять и бороться за это", - цитирует актрису CNN.
Синтия Никсон является матерью троих детей. Она работала в консультативной комиссии где Блазио для Фонда городского головы для продвижения Нью-Йорка. Напомним, ранее представитель Никсон рассказала, что решение актрисы начать политическую карьеру связано с многочисленными обращениями жителей города, которые просили Никсон выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Никсон выступает от демократической партии. Телеканал называет Нью-Йорк главным штатом демократов.