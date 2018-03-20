Синтия Никсон баллотируется после многочисленных просьб жителей Нью-Йорка

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала она в Twitter .

Звезда сериала Секс и город уже начала собирать команду, в которую вошли такие специалисты как Ребекка Кац и Билл Хайерса. Они работали в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла где Блази.

Никсон на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо. "Наша демократия подвергается нападению, и нам, американцам, надо лелеять и бороться за это", - цитирует актрису CNN.