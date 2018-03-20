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Маляр заявила, что вступившие в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс навредят жертвам изнасилований
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20.03.2018 01:07
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Для проведения экспертизы при изнасиловании, согласно новой
редакции УПК, необходима санкция следственного судьи, на ее
получение может уйти несколько суток. Это сделает экспертизу
бессмысленной, считает адвокат Анна Маляр. Маляр: Что в течение
пяти дней должна делать жертва изнасилования? Извините за
натурализм, но –не мыться Фото: Анна Маляр / Facebook "Не знаю,
почему всех так привлекла тема захоронения тел согласно новым
изменениями в УПК, поскольку на самом деле там есть вещи гораздо
страшнее. Я считаю, что очередные изменения в Уголовный
процессуальный кодекс снова ухудшили позиции потерпевших и улучшили
позиции преступников. Теперь будет еще сложнее расследовать
преступления и доказывать вину", – отметила она.По новым нормам,
следователи лишаются возможности обращаться для назначения
экспертизы непосредственно к эксперту, а должны получать санкцию
следственного судьи, напомнила адвокат."Закон дает пять дней на
рассмотрение ходатайства. Что в течение только этого времени должна
делать жертва изнасилования? Извините за натурализм, но – не
мыться. Но и это не гарантирует, что все следы преступления
останутся на и в теле потерпевшего. Потому что есть такие природные
процессы, которые уничтожают определенные следы половых
преступлений. Кроме того, жертва нуждается в лечении. А какую
информацию даст экспертиза после лечения?" – задается вопросом
Маляр.Кроме того, новая процедура отнимает время для быстрого
расследования преступления, написала она."Жертвы изнасилований и
так часто молчат о преступлении, потому что мы живем в диком
социуме, который предпочитает в половых преступлениях морально
осуждать жертву, а не преступника. А теперь еще и усложнили
возможность доказать вину насильника для тех смелых единиц, которые
все же обращаются в полицию. Поражена тем, что в прошлый четверг
депутаты не смогли отменить эти изменения. Когда парламент ухудшает
состояние жертвы преступления – это страшно", – подытожила Маляр.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=940187299473646&id=100004471542280
3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом
законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный
процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс
Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие
законодательные акты".22 ноября президент Петр
Порошенко подписал изменения в законодательство.По словам
генерального прокурора Юрия Луценко, органы следствия и суды могут
"впасть в кому", если в кодексах Украины останутся три новации из
этого закона: возможность обжаловать подозрение в любом уголовном
производстве; любая экспертиза, включая освидетельствование
умерших, назначается судом; ограничение сроков досудебного
расследования отдельно важных производств, в том числе связанных с
терроризмом.15 марта Рада отклонила
законопроект, отменявший действие наиболее спорных положений
новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Они
вступили в силу в полночь 16 марта.
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