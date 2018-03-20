На саммит Европейского Совета будет вынесен вопрос о покушении на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос».

По словам Меркель, что Германия стоит «рука об руку с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля».

Напомним, что 4 марта прежний российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за случай на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Британии.

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