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В МИД РФ назвали выдворение журналистки "Россия 24" из Украины "худшими тоталитарными практиками подавления инакомыслия"
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20.03.2018 01:15
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В министерстве иностранных дел России заявили, что украинские СМИ
пользуются в России "полной профессиональной свободой действий", а
потому российская сторона требует аналогичного отношения к своим
журналистам в Украине. Гончарову депортировали 17 марта Фото:
Россия 24 / YouTube "С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются
худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", –
говорится в заявлении.Захарова напомнила, что Гончаровой запретили
въезд в Украину на три года."Предлогом для этого возмутительного
акта стала якобы подготовка "провокационных материалов", искажавших
образ Украины и наносивших убыток ее международному авторитету. В
действительности именно такие действия украинских властей,
направленные на тотальную зачистку информационного пространства
страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного
сообщества", – убеждена спикер российского МИД.
https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/1280604238705681
Она уверяет, что украинские СМИ пользуются в России "полной
профессиональной свободой действий", а потому российская сторона
"требует аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на
Украине"."Призываем международное общество, профильные
международные институты и неправительственные организации
решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении
средств массовой информации", – говорится в заявлении.Служба
безопасности Украины депортировала Гончарову 17 марта.
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