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Захарова – Макаревичу: Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!
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20.03.2018 01:23
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Российский музыкант Андрей Макаревич предположил, что российская
пропаганда изобрела "какой-то двадцать пятый кадр, который реально
превращает людей в злобных дебилов", в ответ спикер министерства
иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила о поражении на выборах
президента России кандидата от оппозиции Ксении Собчак и призвала
музыканта перестать "нас" обижать. Захарова: Ваш кандидат,
назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6% Фото:
mid.ru "Каких-то три года не был в Америке. И впервые
поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это
не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит
что-то ужасное", – написал Макаревич.Позже в комментариях,
говоря о российских пропагандистах, музыкант добавил: "Ей-богу, мне
кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально
превращает людей в злобных дебилов".
https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2099549843395181?comment_id=2099646206718878&reply_comment_id=2099958176687681
В ответ Захарова призвала вспомнить "эксперимент" с участием в
выборах президента РФ представителя оппозиции Ксении Собчак."Все,
кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще
как-нибудь, вспоминайте опыт 2018 года: ваш кандидат, назвавший
народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас
обижать – права такого не имеете!" – подчеркнула Захарова.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216206630668152
19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян.
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