|В США беспилотное авто впервые насмерть сбило человека
|20.03.2018 01:24
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Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном местеБеспилотная машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы штата Аризона Финиксе
Об этом сообщает Associated Press .
Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.
ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.
В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.
Это первое ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб человек.
Uber проводит испытания беспилотных автомобилей с 2016 года. Тесты, кроме Финикса, проходят в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.
Напомним, в США впервые позволили масштабные тестирования робомобиль, внутри которых находится ни водитель, ни наблюдатель. Испытания должны начаться в начале апреля в Калифорнии.