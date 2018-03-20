«Моя мать дала мне эту Библию, эту самую Библию, много лет назад», — сказал Трамп в обращении в Трамп-Тауэр. «На самом деле ее почерк прямо здесь. Она написала имя и мой адрес, и для меня это очень особенно».

«Для нас большая честь добавить эту историю нашей нации в растущую выставку президентских Библий», — говорится в заявлении директора Музея Библии Кэри Саммерса. «Мы надеемся, что гости смогут узнать не только об уникальной Библии каждого президента, но также о влиянии, которое эта книга оказала на правительство и избранных должностных лиц по всему миру».

В музее Библия Трампа демонстрируется на выставке «Библия в мире» на втором этаже, рядом с Библиями президентов Гарри С. Трумэна, Дуайта Д. Эйзенхауэра, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша.

Трумэн, как и Трамп, использовал свою личную Библию, когда был приведен к присяге в качестве президента Соединенных Штатов в 1945 году. Эйзенхауэр и Буш открыли свои Библии в Писании во время их присяги. Эйзенхауэр открыл в Псалм 33:12 во время инаугурации в 1953 году, а у Буша была своя Библия, открытая на Святом Благовествовании от Матфея 5: 3-12 во время его церемонии в 1989 году. Его сын использовал то же самое, когда он стал президентом в 2001 году.

В дополнение к президентской коллекции Библии, в музее представлены еще 22 экспоната, посвященные влиянию Библии на разные сферы, от образования и прав человека до моды и литературы.

Музей Библии, расположенный в Вашингтон-Молл, открыл свои двери для публики в ноябре тысячами артефактов, посвященных исключительно Иудейско-христианской священной книге.

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