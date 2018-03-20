В органы прокуратуры РФ в день выборов президента поступило 102 обращения о нарушениях. Генпрокуратура РФ заверила, что отреагировала на все запросы граждан Фото: Генеральная прокуратура РФ / Facebook Отмечается, что в органы прокуратуры в день выборов поступило 102 обращения "по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации".Правоохранители якобы отреагировали на все запросы и приняли необходимые меры.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней с 76,66% голосов лидирует действующий президент Владимир Путин.Наблюдательная задача ОБСЕ отметила, что из-за ограничений на регистрацию кандидатов на выборах не было "реальной конкуренции".Европейский союз также отказался признавать итоги голосования в оккупированном Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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