Двух мужчин в возрасте 33 и 40 лет, удерживали 6 похитителей в подвале арендованного дома в селе Забороль под Луцком.

Заложников жестоко избивали и пытали, требуя денег и криптовалюту, которую они добывали,передает со ссылкой на . Также требовали переписать на них все имущество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

"Шестеро злоумышленников 16 марта напали на мужчину в его доме на улице Кравчука в Луцке, жестоко избили и украли мобильные телефоны. Затем, разбив стекло в его авто, похитили оттуда кошелек с более 5 тыс. грн. Самого же потерпевшего отвезли в Забороль, где закрыли в подвале. Другого потерпевшего нападавшие похитили у подъезда дома на улице Ветеранов в областном центре и, завладев его автомобилем, доставили в то же село. По дороге у мужчины, которого тоже били молотком и битой, отобрали деньги, ювелирные украшения, телефоны и ключи от квартиры и дома. В подвале в Забороле мужчину снова продолжали бить и угрожали убить, приставляя к виску пистолет. Таким образом злоумышленники требовали передать им автомобиль, квартиру, $ 5 тыс. и "ферму биткоинов", - говорится в сообщении.

Четырех нападавших задержали и объявили им о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в течение последних нескольких дней вместе с работниками полиции Одесской области и соседних областей задержали членов организованной вооруженной банды, созданной по этническому признаку. В состав банды входили выходцы из Кавказского региона. Члены этой вооруженной банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в отдельно крупных размерах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира