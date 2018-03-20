|Белла Хадід і Кендалл Дженнер у компанії подруг показали фігури топлес (ФОТО)
|20.03.2018 01:39
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По-справжньому спекотний відпочинок влаштували собі відомі моделі: так, напередодні 22-річна Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками фото, на якому вона зображена разом із Белою Хадід, Хейлі Болдуін, Джастін Скай і фотографом Ренелл Медрано.
Красуні на одному з кадрів позують одягнуті у купальники та накидки, втім, вже на наступній фотографії половина одягу зникає і дівчата застрибують у море топлес.
"Мої люди", - підписала фотографію Дженнер.
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