Такую точку зрения в комментарии «Апострофу» озвучили сразу два эксперта.

«Если бы у нас не было предыдущих историй с участием силовиков, мы могли бы рассматривать происходящее как честное выполнение обязанностей. Но сейчас это абсолютно не приходит в голову, тем более, что, выполняя обязанности, вы приходите в 9:00 в понедельник, а не в 5 часов вечера в пятницу, чтобы у вас остались выходные «порешать», — сказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Он отметил, что ситуация похожа «на стандартное зарабатывание денег, чем привыкли промышлять все эти силовики». И поясняет, что «Новая почта» стала объектом из-за своего успеха.

Похожего мнения придерживается и консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. Она считает вполне вероятной версией пошлый «наезд» и не исключает, что «Новую почту» заставляют таким образом «делиться».

«Адвокаты, которые сопровождали такие процессы, называли прайс 50/50 – ты отдаешь 50% доли и работаешь дальше», — пояснила эксперт.

Также отметим, что 19 марта на сайте компании появилось заявление, что изъятые во время обыска деньги клиентов компании «Пост Финанс» будут возвращены.

«Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что юридическая служба ответит на все вопросы ГПУ и предоставит необходимые материалы.

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