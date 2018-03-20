В частности, Варшава может пойти на высылку российских дипломатов, а также ввести экономические и персональные санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. По данным источников, в польском правительстве новые санкции против России обсуждаются с прошлой недели, однако решение откладывалось до получения результатов выборов. Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изучает возможность введения новых мер против России.

“Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру”, – заявила Мэй.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира