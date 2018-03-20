За отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля может стоять попытка через запугивание добиться демонтажа антироссийских санкций. Такое мнение высказал советский диссидент Владимир Буковский. Буковский: Путин, как сказали бы в народе, "нарывается", понимая, что войны ему не объявят Фото: EPA "Это уже длится много лет: новые теракты, убийства... Давайте проведем опыт. И я готов держать пари, что если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80", – заявил он.Отравление Скрипалей напоминает почерк спецслужб РФ, отметил Буковский.При этом целью тех, кто стоит за применением химического оружия в Великобритании, может быть "поднятие ставок", подведение мира к грани войны, чтобы добиться снятия санкций с России, считает Буковский."Такая цель путинского руководства. Вполне логически укладывается в такое предположение и покушение на Скрипаля, и убийство Глушкова (экс-замдиректора "Аэрофлота" Николай Глушков был найден мертвым в Лондоне 12 марта. – ) в самый разгар скандала. Это умышленное нагнетание. Путин, как сказали бы в народе, "нарывается", понимая, что войны ему не объявят, хуже ему уже не будет", – сказал правозащитник.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Лондона поддержали Франция, США, Германия и Австралия, а также Евросоюз.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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