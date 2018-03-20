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Посольство Украины направило МИД Франции ноту протеста из-за участия Прилепина в Парижском книжном салоне
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20.03.2018 02:03
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Приглашение российского писателя Захара Прилепина, который не
скрывает своего участия в боевых действиях на Донбассе,
противоречит гуманистическому духу Парижского книжного салона,
отметил посол Украины во Франции Олег Шамшур. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Прилепин называет себя "замкомбата"
террористической группировки "ДНР" Фото: Захар Прилепин / Facebook
"Я убежден, что приглашение Прилепина, который даже не скрывает
своего участия в боевых действиях на Донбассе на стороне
террористических группировок, которые несут ответственность за
убийства тысяч наших соотечественников, является абсолютно
неприемлемым и вопиюще противоречит высоким целям и самому
гуманистическому духу Парижского книжного салона", – сказал
он.17-го и 18 марта украинские активисты провели акции протеста во
время выступлений Прилепина в Париже, писало издание. Литератор
представлял свою новую книгу "Письма с Донбасса. Все, что должно
разрешиться…".Прилепин в Facebook отметил, что организаторы
мероприятия выделили ему охрану, а 10 французских газет
опубликовали с ним интервью.
https://www.facebook.com/zaharprilepin/posts/1809208915790088
13 февраля 2017 года Прилепин заявил, что стал "замкомбата" в
террористической группировке "ДНР". Позже на сайте главаря боевиков
"ДНР" Александра Захарченко появилась информация, что
он присвоил писателю "внеочередное воинское звание майора".
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