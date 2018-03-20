Генпрокурор ознакомил соучредителя компании с многочисленными фактами нарушений

Об этом Луценко написал в Facebook после встречи с соучредителем компании Вячеславом Климовым 19 марта.

"Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях" Новой почты "в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о что кричат ФБ манипуляторы " , - подчеркнул Луценко.

По его словам, Климова ознакомили с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты", в частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ.

Также в следствия поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов при переводов денежных средств.

Генпрокурор и представитель "Новой почты" договорились о сотрудничестве для совершенствования работы компании.

Справка : "Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтовых автоматов для выдачи / приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.

Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.

Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .

В свою очередь компания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаки на ее мощности.