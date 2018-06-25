В городе Лексингтон, хозяин ресторана The Red Hen отказалась обслуживать пресс-секретаря президента Сару Сандерс, передает со ссылкой на .

Пресс-секретаря попросили покинуть заведение из-за того, что она работает на Дональда Трампа, об этом рассказала сама Сандерс в Twitter.

"Вчера вечером хозяин ресторана The Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня уйти, потому что я работаю на президента , и я вежливо ушла. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением ", - написала она.

Официант ресторана также подтвердил случай. Он обслуживал Сандерс в течение двух минут, прежде чем хозяин "выбросила ее вместе с семью другими членами ее семьи".

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