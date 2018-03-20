"Их одобрение - это самые дешевые в Европе электрокары для украинских граждан", - убеждает министр Емельян

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил на своей странице в Facebook.

"Законопроекты, предусматривающие имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров, производства запчастей, батарей, самых электрокаров и электробусов в Украине - зарегистрированы!" , - пишет Емельян.

"Их одобрение - это самые дешевые в Европе электрокары для украинских граждан, создания абсолютно нового современного типа производства, тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, экология и чистый воздух, отказ от российских нефтепродуктов. В конце концов, не только в сельском хозяйстве мы можем быть первыми, но и самых передовых технологиях " , - говорится в сообщении минстр.

"Чтобы привлечь инвесторов и построить" с нуля "новые производства этими законами мы создаем привлекательные условия и льготное налоговое законодательство, одно из лучших в мире" , - добавил Емельян.

Отметим, что между инициаторов законопроекта Нина Южанина, Роберт Хорват, Виктор Галасюк, Олег Ляшко, Максим Бурбаки, Игорь Кононенко и другие.