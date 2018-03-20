В США женщина-пешеход погибла под колесами беспилотного автомобиля
Uber. Самоуправляемый автомобиль насмерть сбил человека Фото: EPA
Инцидент произошел 18 марта около 22.00, рассказали в полиции.
Женщина переходила дорогу в неположенном месте.За рулем находился
водитель, однако автомобиль двигался в режиме
автопилота.Компания Uber Technologies объявила о приостановке
испытаний беспилотных машин в Темпе, Питтсбурге и Сан-Франциско на
период расследования инцидента.Считается, что самоуправляемые
машины будут безопаснее, чем обычные, поскольку в программу
заложено соблюдение всех правил. Однако исследователи работают над
тем, чтобы обучить автопилот реагировать на непредсказуемые
действия других участников движения, пишет издание.
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