В США женщина-пешеход погибла под колесами беспилотного автомобиля Uber. Самоуправляемый автомобиль насмерть сбил человека Фото: EPA Инцидент произошел 18 марта около 22.00, рассказали в полиции. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.За рулем находился водитель, однако автомобиль двигался в режиме автопилота.Компания Uber Technologies объявила о приостановке испытаний беспилотных машин в Темпе, Питтсбурге и Сан-Франциско на период расследования инцидента.Считается, что самоуправляемые машины будут безопаснее, чем обычные, поскольку в программу заложено соблюдение всех правил. Однако исследователи работают над тем, чтобы обучить автопилот реагировать на непредсказуемые действия других участников движения, пишет издание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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