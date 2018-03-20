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День в АТО прошел без обстрелов
20.03.2018 02:28
День в АТО прошел без обстрелов
Украинские военные продолжают контролировать противника
С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.
День в АТО прошел без обстрелов Фото: EPA/UPG

По состоянию на 18.00 обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook .

"Украинская воины, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня" , - говорится в сообщении.

Напомним, что м Инуля суток агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины . В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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