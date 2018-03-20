За время своего нового президентского срока Владимир Путин не предложит никаких реформ, заверил его прежний советник Андрей Илларионов. Илларионов: Если Путин покинет Кремль, то не выживет Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Путин не оставит власть по своему желанию, он будет оставаться во власти до тех пор, пока будет жив. Он не предложит никаких реформ и перестроек… Сейчас он понимает, что он не может уйти из власти – если он покинет Кремль, то не выживет", – отметил российский знаток.При этом, по его словам, это не означает, что Путин не готовит себе преемника. Илларионов напомнил версию российских СМИ о том, что дочь президента РФ Катерина Тихонова будет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году или позже."Будет новое российское поколение, которое продолжит его дело. Но Путин может искать преемников и между представителей так называемого "кооператива "Озеро". Также это может быть кто-то из его друзей и коллег по ФСБ и КГБ, как, например, Сергей Нарышкин (глава Службы внешней разведки. – ) или кто-то вроде него", – предположил экс-советник президента РФ.Путин на президентских выборах 18 марта, по предварительным данным, набрал 76,66% голосов. После объявления первых результатов глава Кремля заверил, что не планирует "до 100 лет" находиться у власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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