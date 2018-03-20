Е-декларирование для общественных активистов следует отложить, считает Парубий

Срок подачи электронной декларации для общественных активистов надо продлить на полгода, в течение которых следует законодательно урегулировать этот вопрос, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Электронное декларирование для общественных активистов требует дополнительного законодательного урегулирования, следовательно к решению этой проблемы срок подачи электронной декларации для этой категории надо продлить на полгода", – цитирует пресс-служба партии "Народный фронт" заявление А.Парубия в понедельник.

По словам спикера, одним из актуальных вопросов текущей пленарной недели будет решение вопроса е-декларирования для общественных активистов.

"Моя инициатива будет заключаться в том, чтобы продлить период электронного декларирования для этой категории как минимум на полгода, чтобы в течение этих полгода можно было на уровне законодательства урегулировать этот вопрос", - отметил А.Парубий.