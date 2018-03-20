Брюссель хочет помочь Киеву реализовать Минские соглашения и ряд реформ, отметила высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Могерини: Украина должна быть более решительной в реализации реформ Фото: EPA "Мы обсуждали наш двухуровневый подход, который я уже представляла на прошлой неделе президенту и премьер-министру Украины. Прежде только, конечно, это наша поддержка суверенитета Украины и наше обязательство помогать полной реализации Минских соглашений. Второй уровень действий – это наша поддержка процесса реформ в Украине", – сказала она.По словам Могерини, министры иностранных дел ЕС полностью поддержали такой подход.Она напомнила, что соглашение об ассоциации позволило Украине увеличить экспорт в ЕС на 30%. Могерини видит в этом "конкретные преимущества на благо украинского народа" от сотрудничества с ЕС.При этом представитель ЕС считает, что Украина должна быть "более решительной" в реализации реформ. Она настояла на создании антикоррупционного суда.Также Могерини анонсировала, что 27 июня в Копенгагене пройдет Международная конференция по вопросам реформ в Украине. .@FedericaMog comments on reforms adopted in #Ukraine #FAC pic.twitter.com/6Lv0714kA4 — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 19 березня 2018 р. 12 марта в Киеве Могерини на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге объявила о старте новой коммуникационной кампании о сотрудничестве Украины с ЕС.После встречи с президентом Петром Порошенко представитель ЕС говорила об условиях выделения Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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