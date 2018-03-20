Брюссель хочет помочь Киеву реализовать Минские соглашения и ряд
реформ, отметила высокий представитель Евросоюза по вопросам
внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Могерини: Украина должна быть более решительной в реализации реформ
Фото: EPA "Мы обсуждали наш двухуровневый подход, который я уже
представляла на прошлой неделе президенту и премьер-министру
Украины. Прежде только, конечно, это наша поддержка суверенитета
Украины и наше обязательство помогать полной реализации Минских
соглашений. Второй уровень действий – это наша поддержка
процесса реформ в Украине", – сказала она.По словам Могерини,
министры иностранных дел ЕС полностью поддержали такой подход.Она
напомнила, что соглашение об ассоциации позволило Украине увеличить
экспорт в ЕС на 30%. Могерини видит в этом "конкретные преимущества
на благо украинского народа" от сотрудничества с ЕС.При этом
представитель ЕС считает, что Украина должна быть "более
решительной" в реализации реформ. Она настояла на создании
антикоррупционного суда.Также Могерини анонсировала, что 27 июня в
Копенгагене пройдет Международная конференция по вопросам реформ в
Украине.
.@FedericaMog comments on
reforms adopted in #Ukraine #FAC pic.twitter.com/6Lv0714kA4
— European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 19 березня
2018 р.
12 марта в Киеве Могерини на совместном с премьер-министром Украины
Владимиром Гройсманом брифинге объявила о старте новой
коммуникационной кампании о сотрудничестве Украины с ЕС.После
встречи с президентом Петром Порошенко представитель ЕС говорила об
условиях выделения Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.
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