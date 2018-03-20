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Эксперты назвали себестоимость Samsung Galaxy S9 Plus
20.03.2018 03:23
Эксперты назвали себестоимость Samsung Galaxy S9 Plus По теме:

Эксперты TechInsights назвали себестоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 Plus, который был не так давно представлен официально. По оценкам специалистов, цена гаджета составляет 379 долларов . Об этом пишет со ссылкой на .

Эта сумма на 10 долларов превосходит себестоимость другого флагмана южнокорейской компании - Galaxy Note8.

В итоге, Samsung Galaxy S9 Plus является рекордсменом по цене между смартфонов производителя.

Сообщается, что в ходе сравнительного анализа специалисты сопоставили также себестоимость "яблочных" устройств: 8 Plus и X. Известно, что себестоимость последнего превосходит своих конкурентов и составляет 389 долларов .

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